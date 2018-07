Fledermäuse am Bodenseeufer belauschen

Sie fliegen mit den Händen und sehen mit den Ohren – Fledermäuse üben eine große Faszination aus. Wer sich einmal auf ihre Spuren begeben möchte, der kann an einer Fledermaustour des Bund Naturschutz am Freitag, 27. Juli, teilnehmen: Fledermausspezialist Rudolf Zahner erklärt die Welt dieser Tiere. Er führt mit dem Fledermausdetektor vor, wie man Fledermäuse entdecken und bestimmen kann. Er erläutert aber auch, welche Bedrohungen für diese Tiere bestehen, und wie man ihnen helfen kann. Die Veranstaltung dauert rund zwei Stunden und ist nach Aussage des BN auch für Kinder interessant. Treffpunkt ist am Freitag um 20 Uhr am Naturschutzhäusle in Lindau, Lotzbeckweg 1. Bei Regen entfällt die Tour allerdings. Foto: BN