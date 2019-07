Flaute vor Bregenz – Deutsche Teams in der Gesamtwertung vorne

Geduld war gefragt bei der dritten Station des „Lake Constance Battle“ der J70-Klasse. Von 24 Mannschaften siegte am Ende Klaus Diem vom gastgebenden Bregenzer SC. Auf Rang zwei und drei segelten zwei Schweizer Teams. Auf Rang vier folgte die beste deutsche Crew: Steffen und Sven Hessberger, Alexander Gaiser und Dominic Fritze vom SMC Überlingen. Fünfter wurde der vorjährige Bodenseevizemeister Dennis Mehlig vom WYC. Flaute machte Seglern und der Wettfahrtleitung am Samstag zu schaffen. Die schickte die Segler in Erwartung von Wind zwar vormittags gleich auf den See, mittags aber wurden die Segler wieder zurück in den Hafen des BSC beordert. Zwei Startversuche wurden wegen Flaute wieder abgebrochen. Klaus Diem wusste beim ersten Rennen am Sonntag mit dem leichten Westwind am besten umzugehen und war vor dem Vorjahressieger Veit Hemmeter (Bayerischer YC) im Ziel. Bei relativ stabilem Wind und schönem Wetter wurden vier weitere Wettfahrten gesegelt. In der Gesamtwertung nach drei von fünf Battles der Bodenseemeisterschaft (in der die Boote zählen, nicht die Steuerleute) führt die „Sherry Lady“ des SMC Überlingen (in Bregenz Vierte) vor der „Mothership“ und der „Jai“ – beide vom Württembergischen Yacht-Club. Auf Rang vier liegt Titelverteidiger „Susanoo“ von Veit Hemmeter vor der schweizerischen „Superbüsi“. Foto: Claudia Höss BSC