Flammen schlagen an Hotelwand hoch

Zu einem ungewöhnlichen Brand ist es in der Nacht zum Donnerstag beim Hotel Bulligan in Schönau gekommen: Von einem Vordach schlugen vor Mitternacht Flammen an der Hotelwand hoch. Weitere Einsätze hatte die Lindauer Feuerwehr am Donnerstagmorgen und gegen Mittag.

Die Leitstelle alarmierte die Lindauer Feuerwehr am Mittwoch um 23.38 Uhr, nachdem ein Hotelgast aus dem Fenster Flammen auf dem Vordach gesehen hatte. Kurz darauf rief jemand, der im Auto durch Schönau fuhr, ebenfalls die Feuerwehr. Kommandant Max Witzigmann berichtet, dass beim Eintreffen der Wehr die Flammen bereits an der Fassade hoch schlugen.

Die Retter weckten daraufhin die Gäste in dem Zimmer, in das Rauch durch ein gekipptes Fenster ebenso eingedrungen war wie in den Gastraum im Erdgeschoss. Die Wehr evakuierte vorsorglich das gesamte Hotel. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer war laut Witzigmann schnell gelöscht. Etwas länger dauerte anschließend die Belüftung der verrauchten Räume. Als Brandursache ermittelte die Polizei einen technischen Defekt der auf dem Vordach montierten Scheinwerfer. Der Sachschaden ist laut Polizei gering.

Donnerstag gegen 8 Uhr musste die Wache-West gleich wieder ausrücken, nachdem die Brandmeldeanlage des Hotels Bad Schachen Alarm geschlagen hatte. Laut Witzigmann stellte sich vor Ort heraus, dass nach einem Defekt bei der Heizung Wasserdampf entwichen war, der den Brandmelder ausgelöst hat. Nachdem die Wehr wieder abgerückt war, hat sich der Alarm leider nochmal wiederholt, wie Witzigmann berichtet.

Am späten Vormittag gab es dann noch einen Alarm, weil im Bächlein im Wiesental eine blau-grüne Flüssigkeit im Wasser trieb. Feuerwehr, Wasserwirtschaftsamt und Wasserschutzpolizei erkundeten das Gebiet. nachdem klar war, dass die Flüssigkeit nicht in den Bodensee gelangte, rückte die Wehr wieder ein. Die Ursache war bis zum Donnerstagnachmittag unklar. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.