Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Flagge zeigen für den Frieden und gegen Atomwaffen: Am Flaggentag der Mayors for Peace, der in diesem Jahr am 8. Juli stattfand, hissten die rund 400 Bürgermeister für Frieden an vielen verschiedenen Orten auf der Welt gemeinsam ihre Friedensfahnen. Mayors for Peace ist ein weltweites Städtebündnis, das mit dieser alljährlichen Aktion zusammen mit den Mitgliedskommunen auf die Bedrohung durch Atomwaffen aufmerksam macht. In diesem Jahr steht der im Januar in Kraft getretene Atomwaffenverbotsvertrag im Fokus des Flaggentages. Weltweit appellieren die Mayors for Peace an ihre jeweiligen Staaten, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen. Dr. Claudia Alfons, Oberbürgermeisterin von Lindau: „Wir setzen uns am Flaggentag für die Abschaffung der Atomwaffen und einen Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag ein.“

Die Veranstaltung auf der Lindauer Insel am Alten Rathaus wurde organisiert durch die friedens räume Lindau und die Friedensregion Bodensee e.V.