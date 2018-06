Flüchtlingsarbeit erfordert bis zu 19 neue Mitarbeiter

Landrat Elmar Stegmann nennt im Kreisausschuss nackte Zahlen: Bis zum Jahresende sollen über 1100 Flüchtlinge im Kreis Lindau leben. Schon jetzt ist das Jugendamt verantwortlich für 81 Minderjährige, die auf ihrer Flucht Lindau ohne erwachsene Verwandte erreicht haben. Eine Million Euro hat der Kreis dafür im Etat eingeplant, was nicht ausreicht. Heftig schlucken mussten die Kreisräte aber angesichts der Aussage von Hauptamtsleiter Andreas Junt: Für die anstehende Flüchtlingsarbeit muss der Kreis bis zu 19 neue Stellen schaffen – und das wird den Kreis doch Geld kosten, weil Kostenersatz derzeit nur für neun Stellen angekündigt sei.

Zweimal binnen eines halben Monats ist der Landkreis Lindau jetzt Erstaufnahmestelle für insgesamt knapp 500 Flüchtlinge gewesen. Während die letzten dieser Menschen derzeit die Lindenberger Turnhalle verlassen, hat der Lindauer Landrat im Rokokosaal vor den Kreisräten Bilanz gezogen.

Die fällt grundsätzlich erst einmal sehr positiv aus: Rund drei Dutzend Mitarbeiter des Landratsamtes haben sich nach Stegmanns Worten freiwillig gemeldet, um sich um die Flüchtlinge zu kümmern. Zusammen mit über hundert ehrenamtlichen Rotkreuz-, THW- und Feuerwehrhelfern, mit niedergelassenen Ärzten, Sicherheitspersonal und 20 Dolmetschern. Dafür zollte der Landrat allen Beteiligten ein großes Lob – das er von den Kreisräten umgehend zurückbekommt: „Sie sind ja selbst ständig an vorderster Front gewesen“, erinnerte Kreisrat Dieter Wurm, sein Ausschusskollege Alexander Kiss verband sein Lob an Stegmann sogar mit der Aussage, die Grünen-Fraktion werde mehr Stellen für die Flüchtlingsarbeit im kommenden Jahr mittragen.

Stegmann ist froh, dass sein Konzept der dezentralen Unterbringung jener Flüchtlinge, die im Kreis Lindau auf den Ausgang ihrer Asylanträge warten, gut funktioniere: Weder mit Nachbarn noch bei den Flüchtlingen untereinander habe es bisher Konflikte gegeben.

Sauer ist der Lindauer Landrat jedoch über die Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern. Die bayerischen Landkreise müssten die Versäumnisse von Bundes- und Landesebene richten – „es ist ein Skandal“, dass sich Asylverfahren nicht nur über Monate, sondern sogar Jahre hinziehen, kritisierte Stegmann unüberhörbar. Und das schreibe und sage er den Zuständigen in Berlin und München auch deutlich. „Der Bund muss endlich gegensteuern“, ist der Landrat überzeugt: Bei den großen Zahlen an Flüchtlingen, die jetzt ankommen, werde eine gute Integration nur schwer gelingen, befürchtet er.

Regierung hat kein Personal

„Ich bin froh, dass ich eine so tolle Mannschaft im Amt habe“, betonte Elmar Stegmann mehrfach im Kreisausschuss. Gleichzeitig verwies er aber auch darauf, dass die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter auch Grenzen habe: Schon jetzt bleibe vieles an regulärer Arbeit in der Behörde liegen. Dabei laufen Unmengen von Überstunden auf, wie Hauptamtsleiter Junt schilderte. „Wir können das nicht mehr auffangen“, begründete er die dringende Suche nach neuen Mitarbeitern: Muss der Kreis im kommenden Jahr, wie angekündigt, tausend und mehr Flüchtlinge betreuen, dann müsse das Landratsamt bis zu 19 neue Kollegen einstellen. Dabei sei der Markt an Sozialarbeitern und -pädagogen so gut wie leergefegt.

Kostenersatz soll es übrigens nur für die Hälfte der erforderlichen Stellen geben, nach derzeitigen Aussagen neun Pauschalen à 50000 Euro. Und was die über eine Million Euro für die Versorgung und Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge angeht, befürchtete nicht nur Stegmann, dass jenes Geld, das die Regierung erstatten muss, letztlich über die Bezirksumlage doch an den Landkreisen hängenbleibe.

Eigentlich sei die Personalfrage doch eine Sache der Regierung, fragte sich im Ausschuss nicht nur Kreisrat Rainer Krauß. Nachgebohrt habe er dort schon mehrfach, sagte Stegmann. Doch die Regierung erkläre nur schlicht, sie habe auch keine Leute. „Nicht einmal für die Registrierung der Flüchtlinge“, wie der Landrat anfügte.