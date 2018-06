Flüchtlinge ziehen selbstständig weiter

Noch bis Ende der Woche sind Flüchtlinge in der Dreifachturnhalle in Lindenberg untergebracht. Dann bekommen sie – wie die Menschen die Woche zuvor – ein Zugticket und ihr neues Ziel. So das Vorgehen der Behörden. Die Menschen vor allem aus Syrien, dem Irak und Afghanistan warten diese Zeit häufig nicht ab, sondern reisen selbst auf eigene Faust weiter. Nicht ungewöhnlich, sagt Karl-Heinz Meyer, Pressesprecher der Regierung von Schwaben. Auch aus anderen Erstaufnahmeeinrichtungen kenne er dies. Mehr als die Hälfte der 200 Männer, Frauen und Kinder, die am vergangenen Freitag in Lindenberg angekommen sind, sind bereits weitergereist.

Vor vielen leeren Matratzen standen die Helfer beim Durchzählen. Auch bei der ersten Aufnahme von Flüchtlingen waren am Ende nur noch 170 von ursprünglich mehr als 280 in Lindenberg geblieben. Es handle sich nicht um Gefangene, betont das Landratsamt in diesem Zusammenhang immer wieder. Gleichwohl habe man darauf reagiert, sagt Sibylle Ehreiser, Sprecherin des Landratsamts: „Wir haben unser Personal reduziert.“

Erst mal eine neue Sim-Karte

„Wir haben uns am Anfang auch gewundert“, sagt Dolmetscher Shamal Hassan Fattah aus Lindau. Er hat mit vielen Flüchtlingen gesprochen und auch etwas über ihre Motivation erfahren. „Viele wollen zu Familie, Verwandten oder Freunden in anderen Regionen oder Ländern“, sagt er. Ein paar hätten auch erzählt, dass sie nach Schweden wollen. „Dort ist das Asylverfahren wohl schneller“, sagt der Dolmetscher.

Gleich am ersten Tag in Lindenberg seien viele zur Tankstelle oder zum Handy-Laden gegangen und hätten sich neue Sim-Karten fürs Handy gekauft. „Wir haben sie zum Teil begleitet und haben ihnen dann geholfen beim Freischalten der Karten.“ Vor allem telefonisch, aber auch über soziale Netzwerke im Internet haben die Flüchtlinge Kontakt mit Familien und Freunden in anderen Teilen Europas aufgenommen und ihre Fahrt dorthin organisiert, hat Shamal Hassan Fattah mitbekommen.

Kontrolliert die Bundespolizei die weitergereisten Flüchtlinge im Zug, fordern die Beamten die Menschen auf, zurück zur Erstaufnahmeeinrichtung zu fahren. Streng genommen handle es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit. „Wie damit umgegangen wird, hängt vom Einzelfall ab“, sagt Torsten Tamm, ein Sprecher der Bundespolizei in München.

Denn: Bis zu drei Monate, nachdem ein Asylantrag gestellt wurde, dürfen sich die Menschen nicht völlig frei bewegen, sondern müssen für die Behörden erreichbar sein. Ist dies nicht der Fall, könne dies auch Auswirkungen auf das Asylverfahren haben. „Ist ein Asylbewerber nicht mehr auffindbar, kann im Zweifel das Asylverfahren eingestellt werden“, sagt Stefan Frey, Sprecher des bayerischen Innenministeriums.

Illegal ist keiner

Doch zwischen den Zeilen wird in vielen Gesprächen klar: Bei den zahlreichen Flüchtlingen, die derzeit durch Deutschland reisen, ist es nahezu unmöglich, alle zu kontrollieren und darüber hinaus dafür zu sorgen, dass sie zur betreffenden Erstaufnahmeeinrichtung zurückfahren. Nach Auskunft der Regierung von Schwaben gibt es Kontrollen. Doch: „Wir können in der derzeitigen Situation nicht jedem Flüchtling hinterherlaufen“, so Sprecher Meyer.

Egal, ob die Menschen direkt über die Grenze nach Deutschland einreisen oder von einer Erstaufnahmeeinrichung kommen, illegal halten sie sich in keinem Fall in Deutschland auf. „Werden sie von uns im Zug kontrolliert, können sie ein Asylbegehren äußern. Den Asylantrag stellen sie dann in der Erstaufnahmeeinrichtung“, erklärt Torsten Tamm von der Bundespolizei.

Ende der Woche werden die verbliebenen Flüchtlinge in Lindenberg vermutlich erfahren, wohin sie kommen. Wann genau, kann das Landratsamt derzeit noch nicht sagen. Nach derzeitigen Planungen soll die nächste Erstaufnahmestelle des Landkreises im Lindauer Stadtgebiet eingerichtet werden. (feß)