Flüchtlinge: Helferkreis „Offene Türen“ will Lernbörse aufbauen

Der Helferkreis „Offene Türen“ setzt sich seit vier Jahren für Flüchtlinge in Lindau ein. Im Jahr 2015 haben sich mehr als hundert Lindauer dort engagiert. Heute sucht der Kreis händeringend Unterstützer. Eine sogenannte Lernbörse soll künftig dabei helfen, Paten für Einzelunterricht zu finden.

„Wir haben die Idee, eine Lernbörse einzurichten“, sagt Gisela Jobst, Leiterin des Helferkreises „Offene Türen“. In Zusammenarbeit mit den Berufsschullehrern wollen die Helfer herausfinden, in welchem Bereich Flüchtlinge Hilfe brauchen und gezielt qualifizierte Lernpaten finden. Zwischen Schule und Helferkreis gebe es jetzt ganz leise Anfangsgespräche.

Gisela Jobst hat an der Berufsschule die Berufsintegrationsklasse unterrichtet: „Dadurch habe ich mitgekriegt, dass das was sie vorher gelernt haben, einfach zu wenig ist.“ Die Geflüchteten haben vor der Berufsintegrationsklasse für zwei Jahre eine Integrationsklasse besucht. Dort sollten sie alle Grundlagen für eine Berufsausbildung lernen – vor allem Deutsch.

Wenn die Jugendlichen dann ein Praktikum machen, würden sich oft die Lücken zeigen: „Von dort kommen sie zurück, weil der Chef sagt, dass es sprachlich noch nicht geht“, erzählt Jobst. Auch von Kollegen an der Berufsschule wisse sie, dass die Geflüchteten während der Ausbildung mehr Hilfe bräuchten.

„Wir brauchen dringend Lernpatenschaften für Auszubildende oder Kinder, die Fragen zum Schulstoff haben, oder auch für Erwachsene, die im Sprachkurs sind“, sagt Helferin Christiane Winkler. In ganz unterschiedlichen Bereichen, bräuchten sie Unterstützung: beispielsweise in Deutsch, in Englisch oder Mathematik. Der Helferkreis bietet Deutschkurse im Heuriedweg und im Gemeindehaus der Christuskirche je nach Sprachniveau an. Aber gerade für das spezielle Berufsfachvokabular in der Ausbildung bräuchten die Geflüchteten qualifizierte Paten, die möglichst aus diesem Bereich kommen. Also: Wenn der Auszubildende beispielsweise mit Elektronik zu tun habe, sollte der Pate sich damit auskennen.

Einen solchen Paten wünscht sich auch Jaghub Shahroki. Der Afghane macht in Lindau eine Ausbildung zum Maler und Lackierer beim Malerbetrieb Kaiser. Auf der Arbeit komme er gut zurecht, aber die Schule sei wegen der Sprache schwierig: „Dort höre ich immer viele neue Worte“, sagt Shahroki. Um die Fachbegriffe besser zu verstehen, wünscht er sich Hilfe beim Lernen. Anscheinend bekommt nicht jeder Geflüchtete die gleiche Unterstützung. Kreishandwerksmeister Ulrich Kaiser hat jedenfalls bemerkt, dass Jaghub Shahroki weniger staatliche Lernangebote bekomme, um die Prüfungen an der Berufsschule zu bestehen, als sein erster Auszubildender – ein Syrer.

Aufgaben sind schwieriger geworden

Die Lernpaten sind aber nicht das einzige Thema, das den Helferkreis umtreibt. Die Aufgaben haben sich in den vergangenen drei Jahren geändert: „Sie sind schwieriger geworden und gehen näher“, sagt Gisela Jobst. Statt Flüchtlingen dabei zu helfen, sich beim Bürgeramt zu melden, müssen sie nun Wohnungen und Arbeit finden, sobald Asylbewerber anerkannt sind. Statt den richtigen Weg zur Schule zu zeigen oder Konten zu eröffnen, unterstützen die Helfer nun oft bei Anwaltsbesuchen und Gerichtsprozessen, wenn Asylbewerber Ablehnungsbescheide erhalten haben.

Wenn die Flüchtlinge Pässe und Geburtsurkunden beschaffen müssen, dann setzen sich Helfer mit Behörden im In- und Ausland auseinander. Dabei wissen die Helfer oft nicht weiter, da die gesetzlichen Rahmenbedingungen sich ständig ändern würden. „Das ist für die Helfer einfach eine Verunsicherung, weil man sich nie sicher ist, in welche Richtung man beraten soll“, sagt Winkler. Alles sei so komplex und schwer zu durchschauen, teilweise sogar widersprüchlich. Beispielsweise wenn Dokumente aus Afghanistan beschafft werden müssen: „Man fühlt sich verantwortlich, aber auch verunsichert und will keinen falschen Ratschlag geben, der am Ende fatale Auswirkungen hat.“

Die Helfer erleben die persönlichen Schicksale der Geflüchteten hautnah mit. Hilmar Jobst leitet den Helferkreis und ist Familienpate. Er unterstützt derzeit zwei Flüchtlingsfamilien in Lindau. In einer kinderreichen Familie mit alleinerziehender Mutter haben zwei Kinder eine körperliche Schwerstbehinderung. Jobst fährt mit den beiden regelmäßig zu Kliniken, kümmert sich aber auch um Probleme der restlichen Familie. „Allein mit dieser Familie bin ich eigentlich ausgelastet“, sagt Jobst. Er würde sich wünschen, dass sich mehr Familienpaten finden, um beispielsweise zu zweit zwei Familien zu helfen.

Wie viele Helfer es derzeit gebe, wissen die Mitglieder der offenen Türen nicht: „Ich habe über unseren E-Mail-Verteiler alle unsere Helfer angeschrieben“, sagte Helferin Sabrina Lummer. Von der Hälfte der rund hundert Personen sei keine Antwort gekommen. Viele Helfer seien auch nicht mehr bei den „Offenen Türen“ aktiv, würden sich aber direkt bei Familien und in Unterkünften einbringen.

Auch um sich besser zu vernetzen, soll im Frühjahr eine Webseite des Helferkreises online gehen. „Wir wollen mit einer eigenen Homepage zeigen, dass wir präsent sind“, sagte Lummer. Die Arbeit des Kreises werde so öffentlich, Helfer und Interessierte können sich informieren und vielleicht der eine oder andere neue Unterstützer gewonnen werden.