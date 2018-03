Flüchtlinge gehen aufeinander los

Zwei Flüchtlinge haben einander in der Nacht zum Dienstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Unterreitnau geschlagen. Der Grund für die Auseinandersetzung der beiden jungen Männer ist laut Polizeibericht noch unklar. Vermutlich hatte es Streit um die gemeinsame Nutzung der Küche gegeben. Beim Eintreffen der Polizisten hatten beide Kontrahenten leichte Verletzungen im Gesicht und am Kopf, so dass der Rettungsdienst beide ambulant behandeln musste. Nun erwartet jeden von ihnen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.