Flüchtlinge brauchen mehr Sprachkurse

So viel Zeit hätte die grüne Landespolitikerin Christine Kamm gar nicht investieren müssen, um den Flüchtlingshelfern aus dem Landkreis Lindau darzulegen, in welchen Punkten das deutsche Asylrecht Schutz suchenden Menschen nicht gerecht wird und in welchen Fällen Behörden versagen. Denn die ehrenamtlich engagierten Frauen und Männer, die von der Landtagsfraktion der Grünen zu einem Runden Tisch nach Scheidegg eingeladen worden waren, kennen die Probleme nur zu gut.

Und sie beließen es nicht beim Austausch mit den Politikern, sondern nahmen sie in die Pflicht. Mit konkreten Anliegen an Kamm und an Ulli Leiner, der als Allgäuer Abgeordneter das Treffen initiiert hatte. Manche Schwierigkeiten sind bekannt und für die Helfer fast schon leidige Themen. Andere finden in der öffentlichen Diskussion wenig Beachtung Hier eine Auswahl der in Scheidegg angesprochenen Punkte:

Sprache

Ohne Deutschkurse finden sich Flüchtlinge in der fremden Umgebung nicht zurecht. Da sich Asylverfahren monate-, manchmal jahrelang hinziehen, ist Integration in jedem Fall unerlässlich. Und der Schlüssel zur Integration ist Sprache. Obwohl Flüchtlinge Deutschkurse gerne wahrnehmen, werden viel zu wenige angeboten. Mal fehle es an Personal, dann wieder an Geld, erläuterte Margot Sontag vom Verein „Freunde statt Fremde“ in Scheidegg. Ähnliches gelte für die Integrationskurse. „Die Sache läuft zwar aber viel zu schleppend.“

Beschäftigung

Keine Aufgabe, keine Tagesstruktur: Das ist für die Flüchtlinge ein großes Problem. Darüber hinaus, so fürchtet ein Flüchtlingshelfer, könnte die bisher positive Stimmung in der Bevölkerung kippen, wenn der Eindruck entstünde: „Die hängen den ganzen Tag bloß rum.“ Kamm verwies auf das neue Asylrecht, das die Wartefrist bis zur Arbeitserlaubnis von neun auf drei Monate verkürzt. Allerdings ist noch immer bis zum 15. Monat eine sogenannte Vorrangprüfung vorgesehen, die klären soll, ob es für den betreffenden Job einen deutschen Bewerber gibt. Nach Ansicht von Christine Kamm und vielen Flüchtlingshelfern ein unnötiger bürokratischer Aufwand, den freilich Behörden in der Praxis mehr oder auch weniger kompliziert gestalten könnten. Kamm stimmte der Forderung eines Ehrenamtlichen zu, Unternehmen sollten besser über die neue Regelung informiert werden. „Darüber wollen wir mit der Industrie- und Handelskammer sprechen“, sagte die Abgeordnete zu.

Ausbildung

Laut Ulli Leiner signalisiert die Handwerkskammer Offenheit bei der Frage nach Ausbildungsplätzen für junge Flüchtlinge. Freilich herrscht auch Verunsicherung. „Was passiert, wenn jemand mitten in der Lehrzeit einen Abschiebebescheid erhält?“, lautete eine Frage aus der Runde. Kamm ermunterte dazu, sich an die Politiker zu wenden. „Über eine Landtagspetition haben wir die Möglichkeit, einen solchen Fall durchzuwinken.“ Das heißt, der junge Mensch kann bis Ausbildungsende in Deutschland bleiben.

Behörden

Über die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Lindau hörten die Landtagsabgeordneten nur Gutes. Die Helfer würden unterstützt, gesetzliche Vorgaben im Sinne der Integration umgesetzt. Joe Peinze vom Verein „Freunde statt Fremde“ machte aber auf ein wenig beachtetes Problem aufmerksam: „Wenn ein Asylbewerber anerkannt ist, geht die Zuständigkeit vom Landratsamt ans Jobcenter über. Und dann fallen unsere Leute in ein Loch.“ Beim Jobcenter gebe es kein Bewusstsein für die Situation von Asylanten. „Man behandelt sie wie jeden anderen Arbeitssuchenden. Dabei haben sie ganz andere Probleme: die Sprache, viele Alltagsdinge sind ihnen komplett fremd“, schilderte Peinze und sagte: „Wir müssen die Jobcenter mehr ins Visier nehmen.“ Leiner bot Peinze an, sich gemeinsam an Verantwortliche des Jobcenters in Lindau zu wenden. „Vieles ist wohl eine Frage des Geldes. Aber in Gesprächen kann man offen klären, was eine Behörde innerhalb ihres Rahmens tun kann.“

Einzelschicksale

Auch einzelne, tragische Schicksale kamen in der Runde zur Sprache. Christine Kamm und Ulli Leiner stellten in Aussicht, in Härtefällen in Form von unterstützenden Briefen die Sache der Flüchtlinge zu vertreten. „Ich kann nichts durchsetzen, aber ich kann schreiben und immer mal wieder ist uns etwas gelungen“, sagte Kamm. „Jeder Einzelfall, den man durchbringt, ist ein gutes Beispiel für andere Fälle.“ (ins)