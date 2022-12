Fischer tot in Vorarlberger Baggersee gefunden

Ein 58-jähriger Fischer ist am Montagabend tot in einem Baggersee in Rankweil in Vorarlberg gefunden worden. Das teilt die Polizei mit. Zahlreiche Einsatzkräfte waren stundenlang mit der Suche beschäftigt. Gegen 22.55 Uhr fanden Taucher der Wasserrettung den Vermissten in der Nähe seines Angelplatzes am Baggersee Paspelsstraße.

Der Mann war laut Polizeibericht bereits tot, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Anzeichen auf Fremdverschulden konnten keine festgestellt werden. Zur Bestimmung der genauen Todesursache wurde demnach eine sanitätspolizeiliche Leichenbeschau angeordnet.

Im Einsatz waren: Wasserrettung, Feuerwehr Gisingen, Rettung und Notarzt, Polizei mit Polizei-Drohne sowie ein Kriseninterventions-Team.