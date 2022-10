Firmung in St. Josef

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einjähriger Vorbereitungszeit mit interessanten Themen und Projekten zum katholischen Glauben empfingen am Samstag, 15. Oktober 30 junge Menschen das Sakrament der Firmung. Somit sind sie nun durch die Besiegelung mit dem Heiligen Geist voll in ihre Kirche eingegliedert. Der Festgottesdienst in St. Josef wurde vom Firmspender Domkapitular Monsignore Harald Heinrich und Stadtpfarrer Robert Skrzypek zelebriert und von der Gruppe „Spirit“ musikalisch gestaltet. Im Anschluss an die Firmung fand eine frohe Begegnung mit netten Gesprächen und Getränken vor der Kirche statt. Foto: Elfriede Fischer/Thomas Selzer