Firma Denso spendet 1000 Euro an Lindauer Tafel

Lange gibt es die Firma Denso noch nicht in Lindau, aber die Mitarbeiter, die aus aller Welt kommen, haben beschlossen, mit ihrer Weihnachtsfeier Lindau etwas Gutes zukommen zu lassen. So wurden aus einer Reihe Vorschläge schlussendlich die Lindauer Tafel auserkoren, die die erste Spende erhalten soll. Von der Geschäftsleitung des Automobilzulieferers in Sachen Kamerabasierter Fahrassistenzsysteme wurde das gesammelte Geld auf 1000 Euro aufgerundet, die jetzt vom Lindauer Geschäftsführer Georg Otto Geduld (links) und der Vertreterin für die Belegschaft Sabine Jakob an den Geschäftsführer der Caritas Lindau, Harald Thomas überreicht wurden. Die Caritas ist für die Lindauer Tafel zuständig und stets auf Spenden angewiesen. Dass die Tafel „gewonnen“ hatte, freute Thomas daher natürlich sehr.