Finja Euscher - ein Mathematiktalent am Bodensee-Gymnasium!

Dass nicht nur Jungen mit Erfolg mathematische Nüsse knacken können, das beweisen immer mehr Mädchen am Bodensee-Gymnasium. Eine von ihnen ist die 11-jährige Finja Euscher. Sie hatte vor allen Jungs die Nase vorn und den 1. Platz in der Mathematik-Olympiade 2021 gewonnen.

Über 200.000 Schülerinnen und Schüler nehmen jährlich an dieser Olympiade teil, deren Tradition bis ins Schuljahr 1961/62 zurückreicht. Der mehrstufige Wettbewerb der Mathematik-Olympiaden e.V. beginnt in der eigenen Schule und führt über die Regional- und Landesebene bis hin zur bundesweiten Runde. Die Aufgaben fordern alle mathematischen Kompetenzen und bringen für alle Jahrgangsstufen die passende Herausforderung.

Finja hat die Herausforderung angenommen und erklärt begeistert: „Die Mathematik fasziniert mich, weil die Lösungen durch Nachdenken gefunden werden und nicht durch Auswendiglernen. Das Knobeln an Aufgaben macht mir Spaß und mir gefällt, dass ich meist sofort weiß, ob ich sie richtig geknackt habe.“ Schon in der Grundschule habe sie an mehreren Mathematik-Wettbewerben teilgenommen und Preise gewonnen.

„Die Mathematik ist mehr als Rechnen“, so erklärt Finjas Mathematiklehrer, Dr. Andre Scherl, „Sie ist faszinierend, manchmal geheimnisvoll, gleichzeitig logisch und fast immer sehr praktisch.“ Sie helfe uns, die Welt zu verstehen und Entscheidungen zu treffen. Jeden Tag würden von klugen und kreativen Köpfen neue Entdeckungen gemacht. „Daher,“ so Dr. Scherl weiter, “kann sich die Freude am mathematischen Ausprobieren und Knobeln ideal entfalten - in einer Welt, in der es noch viel zu entdecken gibt.“ Finja ist bereit, diese Welt zu entdecken, und rüstet sich inzwischen für die Aufgaben der Mathematikolympiade auf Regionalebene. Das BoGy wünscht der vielversprechenden jungen Nachwuchsmathematikerin dabei viel Freude und Erfolg!