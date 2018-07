Finissage mit Maria Rucker

Ende des Monats geht die Ausstellung der Bildhauerin Maria Rucker im Kunstbahnhof Wasserburg zu Ende. Interessierte haben jedoch am Sonntag, 29. Juli um 17 Uhr nochmals Gelegenheit, von der Künstlerin persönlich durch die Ausstellung geführt zu werden. Neben ihrer hohen künstlerischen Bearbeitung der Materialien besitzt Maria Rucker auch die Fähigkeit, über ihre Kunst zu sprechen und sie dem Betrachter nahezubringen. Sie möchte den Kunstinteressierten die Materialien, hauptsächlich den Stein, seine Vorkommensart, seine Entstehung, seine Fundorte bekannt machen. Besucher erwartet eine spannende Einführung in ihre Kunst. Maria Rucker ist in Wasserburg keine Unbekannte. Sie wirkte bereits bei der Skulptura in Wasserburg mit. Foto: Kunstbahnhof