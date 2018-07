Filmprojekt mit jungen Geflüchteten erfolgreich beendet

Junge Geflüchtete aus dem Landkreis Lindau haben an einem sechstägigen Projekt teilgenommen. Dabei ist ein Kurzfilm entstanden, der auf ihre Lage aufmerksam macht.

Die etwa zwanzig jungen Leute, hauptsächlich aus Afghanistan, aber auch aus Eritrea, Syrien und Sierra Leone erarbeiteten unter der Leitung von Medienpädagogin Nora Brockamp und Kameramann Thomas Bünger das Drehbuch zu einem Film, der von Hoffnungen und Träumen, aber auch von Angst und Sorgen berichtet, schreibt der Kreisjugendring in einer Mitteilung an die Presse.

Initiiert wurde das Projekt vom Kreisjugendring Lindau, die Durchführung erfolgte in Kooperation mit dem Jugendamt Lindau, mit dem Allgäuer Filmfeschdival, dem Club Vaudeville, dem Helferkreis Freunde statt Fremde, dem Jugendzentrum Xtra und dem Treffpunkt Zech.

In einer Woche lernten die jungen Leute und die „Betreuer“, wie man eine Kamera bedient, wie man die Tontechnik beherrscht, wie man Effekte durch Licht und Schatten herbeiführt und auch, wie man einen Film schneidet. Vor allem aber lernten alle, miteinander zu diskutieren und sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen: Welche Botschaften soll der Film enthalten, welche Inhalte sollen vermittelt werden – und wie? Am Anfang eines jeden Projekttags wurden die bis dahin fertiggestellten Filmszenen erneut gezeigt und heiß debattiert. Wo kürzen wir, wo fehlt etwas, wo wird etwas nicht gut genug dargestellt oder transportiert? Den Teilnehmern war sehr wichtig, ihre Lage wirklich verständlich zu machen und auch etwas in der Gesellschaft und der Politik zu bewegen. Fluchterfahrung, Ankunft in Deutschland, zermürbendes Warten auf Entscheidungen, Angst vor Abschiebung sind brisante Themen, zu denen sich die jungen Leute sehr offen geäußert haben. Sie kämpften für ihre Szenen, sie rangen um die besten Ausdrucksmöglichkeiten und stellten immer wieder bereits Gedrehtes in Frage. Ein echter kreativer und auch demokratischer Prozess. „Dieser Einsatz verdient wirklich unseren Respekt“, so Leah Raasch vom Kreisjugendring, federführend in der Entwicklung der Projektidee. „Die jungen Leute haben durch das Medium Film endlich eine Möglichkeit bekommen, sich auszudrücken.“ Der Film ist nun (fast) fertig. In den nächsten Wochen wird die Premiere vorbereitet, auf die man gespannt sein darf. Der Film ist ein packendes Dokument über das Schicksal junger Menschen hier im Landkreis. Am letzten Drehtag war die Euphorie groß: „Wir haben es gemeinsam geschafft! Wir haben tatsächlich einen Film gedreht!“ Am nächsten Tag überholte die Realität das Projekt: Junge Männer aus Afghanistan wurden aus dem Stadtgebiet von Lindau in den frühen Morgenstunden abgeholt und nach Afghanistan abgeschoben. Das Lindauer Filmprojekt – brisanter denn je.