Filmhelden turnen durch die Köpfe

Es ist schon enorm, welch emotionale Wirkung und Vorstellungskraft Musik erreicht. Wer die dazugehörigen Filme gesehen hat, konnte in der Inselhalle bei „Sternstunden der Filmmusik“ ein wahres Kopfkino erleben. Denn zu den Klängen der berühmten Lieder entstanden zwangsläufig lebhafte Bilder im Kopf. Die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg präsentierte in 24 Stücken so ziemlich jede berühmte Filmmusik, die das Publikum in der recht gut besuchten Inselhalle sich nur wünschen konnte. Das Orchester gilt als einer der bedeutendsten musikalischen Botschafter seines Landes und ist Anziehungspunkt für großartige Solisten.

So enterte – vor geistigem Auge – Jack Sparrow aus dem Fluch der Karibik die Bühne der Inselhalle, liebten sich Rose und Jack aus „Titanic“ zu „My Heart will go on“, ritt Winnetou zu „Der große Traum“ durch die wilde Prärie oder trug in „Bodyguard“ Frank seinen Schützling Rachel durch den Regen.

Lebhaft war auch der Chefdirigent des traditionsreichen Orchesters, Juri Gilbo: mit stürmischem Körpereinsatz und mit ausladender Gestik knetete, strich und modellierte er die Töne, Klänge und Harmonien seines Orchesters. Ließ dann aber wieder seinen Musikern, die in vielen kleineren und größeren Solis glänzten viel Raum. Unvergessene Filmmomente stiegen so vor dem geistigen Auge auf, wie bei der feierlich-mächtigen Ouvertüre von John Williams aus „Starwars“, oder Dmitri Dmitrijewitschs wundervoller, sinnlicher „Walzer Nr. 2 aus „Eyes Wide Shut“.

Durch den Abend führte René Giessen – bekannt unter anderem als virtuoser Mundharmonikaspieler, was er in Ennio Morricones „Spiel mir das Lied vom Tod“ ausdrucksvoll unter Beweis stellte – nicht ohne die Bandbreite seiner „Minimusikmaschine“ wie er seine chromatische Mundharmonika nannte, ausführlich zu erklären und mit einem Flamenco zu demonstrieren. Als Solistin erfreute die Mezzosopranistin Nidia Palacios. Die Argentinierin berührte mit Liedern wie „Küss mich, halt mich“ aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und setzte ihre kraftvolle Stimme besonders ausdrucksstark und gefühlvoll bei „Don’t cry form e Argentina“ ein. Dass ihr Mezzosopran nicht in allen Liedern gleich hell glänzte, entschuldigte Karl Meßmer, der Vorsitzende des Musikvereins Aeschach Hoyren mit seinem musikalisch geschulten Ohr stellvertretend für das Publikum mit den verständnisvollen Worten: „Ja mei, das ist ja auch nicht einfach. Sie musste ja alle Lieder singen, egal in welcher Tonlage sie waren.“

Die Zuhörer, die immer wieder mit viel und lang anhaltendem Applaus ihrer Begeisterung Luft machten, wurden in einem von Giessen erdachten Stummfilm zu Akteuren: „Stellen Sie sich das Jahr 1805 vor. Ein Bote reitet von München nach Lindau, um die gute Nachricht zu überbringen, dass Lindau nun Bayrisch sei. Dann verliebt er sich in die Wirtstochter…“.

Selbstredend, dass das „beste Publikum Deutschlands – ach was Europas“ für das Pferdegetrappel, den Jubel und die Küsse zuständig war bevor es von Giessen mit einem Zitat des legendären Heinz Erhardts in die Pause geschickt wurde: „Wenn die Opern dich umbrausen mit Getön, dann genieße auch die Pausen: Sie sind schön“.

Und nach dieser schönen Pause nahm die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg ihr Publikum ungebremst weiter mit auf die Reise über den Regenbogen in die Smaragdstadt des Zauberers von Oz, zu Dr. Schiwago nach Rußland, mit Vangelis „The Conquest of Paradiese“ und Henry Maske in den Boxring oder im Fünfachteltakt zu Ethan Hunt in Mission Impossible in den Hochgeschwindigkeitszug TGV nach Paris.

Mit einem sicher ehrlich gemeinten „Thank You For The Music“ von ABBA verabschiedeten sich Publikum und Akteure voneinander.