Film und Diskussion über die Region

Der Film „Dem Himmel einen Schritt näher“ ist am Sonntag, 1. Mai, um 17.30 Uhr im Humboldt-Haus in Essertsweiler zu sehen. Nach dem Film lädt der Verein Soziale Skulptur zu einem Gespräch ein, heißt es in einer Ankündigung.

Das Gebiet zwischen Bad Wurzach, Vogt, Waldburg und dem Altdorfer Wald ist der Übergangsbereich von Oberschwäbischen zum Westallgäuer Hügelland. Alexander Knor zeigt in seinem Film diese überwiegend landwirtschaftlich geprägte Region aus unbekannten Blickwinkeln. Der Untertitel „Wenn Fortschritt auf Landschaft trifft“ weist auf mögliche gravierenden Veränderungen hin. Speziell das Gebiet um den Waldburger Rücken ist in das Blickfeld von Industrie, Investoren und Politiker geraten, worüber der Verein als regional übergreifendes Thema bis hin zur Windkraft ins Gespräch kommen will. Ein kleines Abendessen wird angeboten. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist gern gesehen.