Filippa-Gojo-Quartett gastiert im Ruderclub Lindau

Kaum eine Musik passt so gut in den Sommer wie Bossa Nova, Samba und Música Popular Brasileira. Wenn sie dann noch, wie am Samstag, 3. August ab 20 Uhr Open Air mit Blick auf den (Kleinen) See live gespielt wird, fehlt eigentlich nur noch ein Caipirinha in der Hand – zumindest für das Publikum. Das dachten sich der Jazzclub, der Ruderclub Lindau und nicht zuletzt Jazz-Sängerin Filippa Gojo und beschlossen, das letzte der Sommerkonzerte des Jazzclubs im Ruderclub am Aeschacher Ufer 31 zu veranstalten.

Gojo, die zu den Stammgästen auf der Lindauer Jazzclubbühne gezählt werden kann, hat ihre ersten musikalischen Schritte in Richtung Jazz unter Jazzclubpräsident Wolfgang Fauser gewagt, das verbindet. „Der Schlüssel zu meiner tiefen Begeisterung für brasilianische Musik war das Erlernen dieser unglaublich melodischen Sprache während eines Auslandsaufenthaltes in Portugal. Davor war ich zwar fasziniert von den schönen Melodien und den wunderbaren Akkordfolgen, doch erst als ich die Poesie und Melancholie der Texte in Verbindung mit der musikalischen Tiefe verstehen konnte, wurde diese Musik für mich zu einer ganz persönlichen Herzenssache“, begründet Filippa Gojo ihre Neigung zu der brasilianischen Musik. Neben ihren Mitmusikern, dem Pianisten Sebastian Scobel, dem Kontrabassisten David Andres und Lukas Meile an den Perkussionsgeräten bringt sie als Gast den Schlagzeuger Tim Dudek mit nach Lindau. Daher nennt sie das Lindauer Programm Partiu Brasil extended, also verlängert, was sich auf die Besetzung beziehen dürfte.

Es gibt keine Parkmöglichkeiten vor dem Ruderclub.Karten gibt es im Vorverkauf bei Farben Kaiser in der Rickenbacher Straße 27 in Reutin und bei Lupos Männersachen in der Bindergasse 8 auf der Insel zu 20 Euro, Mitglieder zahlen 15 Euro, bis zum Alter von 26 Jahren kostet der Eintritt acht Euro.