Filippa Gojo hat ihren Stil gefunden

Es macht schon Sinn, eine Tournee auf einer Insel zu beenden, die unter dem Namen „Seesucht“ in Köln gestartet ist und quer durch Deutschland führte. So erfüllten sich Filippa Gojo und ihre Mitstreiter diese Seesucht auf der Lindauer Insel, wo sie im Zeughaus auf Einladung des Zeughausvereins und des Jazzclubs Lindau wieder einmalgastierten.

Mit Nah- und Fernweh, mit Kommen und Gehen beschäftigt sich die Sängerin bei Seesucht und kommt zu einem möglichen Schluss: Vielleicht ist das alles dieselbe Sache, nur aus verschiedener Perspektive betrachtet. Egal. Denn die Hauptsache für das Publikum war, dass sich die vier Musiker die Seesucht im Zeughaus erfüllt haben. So kamen die Lindauer Jazzfreunde wieder in den Genuss, die aus Bregenz stammende Sängerin erleben zu dürfen. Und mitzuerleben, wie sie sich entwickelt.

Diese Entwicklung ist durchaus spannend. Wer sich zurückerinnert, wie sie vor Jahren ihre ersten Schritte in die Welt des Jazz unternahm, mit durchdringend hoher Stimme Standards wie „Round Midnight“ strapazierte, kann nur noch staunen, was Filippa und ihre Stimme für eine Wandlung durchlebt haben. Die Stimme ist voller geworden und vor allem in mittelhohen und tieferen Bereichen äußerst spannungsgeladen. Um so mehr, wenn sie sich in leiseren Regionen bewegt, wohin ihre Musiker sich gerne mit ihr begeben.

Hohe Soli lieber sein lassen

Das müssen nicht immer alle auf einmal sein. Denn gerne nimmt Filippa in einigen Songs erst einmal nur einen mit. Manchmal ist es Pianist Sebastian Scobel, ein anderes Mal Percussionist Lukas Meile und dann wieder David Andres mit seinem Kontrabass. Dadurch entsteht eine musikalische Farbigkeit, die Lust auf mehr macht. Wenn sie sich hingegen bei ihren Soli in hohe Gefilde verirrt, und das laut, klingt das andeutungsweise nach Rückfällen in eigentlich vergangene Zeiten. Die sollte sie tunlichst ruhen lassen.

Die Eigenkompositionen, die das Repertoire des Filippa Gojo-Quartetts dominieren, sind ganz auf die Möglichkeiten des Quartetts abgestimmt. Die Art, wie Gojo in die Lieder einsteigt und stimmlich ausgestaltet, erinnern mal an das afrikanische Vokalquartett Zap Mama, das mit seinen Stimmlauten einen ganzen Urwald auf die Bühne zaubern konnte. Oder an Helen Merrill, eine weithin unterschätzte Sängerin, deren unschuldig, leicht rau klingende Stimme bereits in den frühen 1960er Jahren einen Gegensatz zu äußerst avantgardistischen Kompositionen bildete. Ähnlich strukturiert sind eine ganze Reihe von Songs aus der Feder des Quartetts, etwa „D’Zit“, „Come and Go“ oder auch „A Bomhus“. So baut sich über den Abend eine Spannung auf, die im „Försterhus“ den Höhepunkt findet, einem Lied, das ein Gedicht des Vorarlberger Dichters Caspar Hagen vertont.

Für Filippa gehört zur Seesucht auch Erinnerungen an die Kindheit, wie sie beim „Bomhus“, einem speziellen Baumhaus, das unter einer Fichte stand, zum Ausdruck bringt.

Unter all diese Songs, meist mit Texten im Vorarlberger Dialekt, mischen Filippa und ihre Mitstreiter auch gerne brasilianische Stücke, denn das südamerikanische Land hat auf die Sängerin einen besonderen Einfluss und Reiz, wie sie gesteht. So beginnt sie den Abend mit der Hymne aus der Zeit der Diktatur in Brasilien, die den unverdächtigen Titel trägt „Der Betrunkene und die Seiltänzerin“, und schließt ab mit einer musikalischen Verbeugung vor der Sängerin und Pianistin Tania Maria –und zwar mit deren legendären Song „Yatra-ta“.

Dazwischen liegen Welten von oder zwischen Fern- und Heimweh, Kommen und Gehen. Kurz gesagt: die Welt der Seesucht. Man darf gespannt sein, wie sich ihre weiteren Überlegungen zu diesem Thema des Kommens und Gehens anhören werden. Es dürfte jedenfalls gewiss sein, dass sie diese auch wieder auf der Lindauer Insel darbieten wird.