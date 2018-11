Fichte voller Zapfen schmückt jetzt den Bismarckplatz

Der Bismarckplatz vor dem Alten Rathaus ist bereit für die Weihnachtszeit. Eine schöne Fichte vollbehängt mit Zapfen ziert nun den Platz, von Mitarbeitern des Bauhofes und der Stadtgärtnerei aufgestellt. In seinen 23 Jahren ist der Baum auf eine Höhe von 18 Metern gewachsen, 16 Meter ragt er nun noch aus seinem Fundament heraus. Die Fichte stammt aus dem Bereich der Auffahrt vom Schönbühl auf die B 31, da stand sie auf einer grünen Verkehrsinsel und konnte so schön gerade wachsen und rundum ihre grünen Nadeln tragen. Jetzt fehlt nur noch die Beleuchtung, natürlichen Schmuck trägt der Baum in Form seiner unzähligen Zapfen ja schon. Zahlreiche Lindauer wohnten wie in jedem Jahr der Aktion bei und freuten sich wie die Aufsteller über den schön gewachsenen Baum. Foto: Christian Flemming