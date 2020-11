FH Vorarlberg: Online-Abende informieren über Studiengänge

Die ersten Online-Infoabende der FH Vorarlberg für den Studienstart im Herbst 2021 finden am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. November, statt. Mit den Infoabenden@home haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich umfangreich über ihr Wunschstudium an der FH Vorarlberg zu informieren, heißt es in der Pressemitteilung. Welche Studienmöglichkeiten bietet die FH Vorarlberg? Welche Voraussetzungen brauche ich für ein Studium? Und was kann ich neben meinem Beruf studieren? Das sind einige der Fragen, die Studieninteressierte haben. Damit alle Interessenten Antworten auf ihre individuellen Fragen bekommen, gibt es zwei Online-Infoabende für alle Studiengänge.

Von 17 bis 20 Uhr werden am Mittwoch, 11. November, alle Bachelor-Studiengänge präsentiert. Die Studiengangleiter erklären den Aufbau des jeweiligen Studiums, welche Voraussetzungen notwendig sind und welche beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium offen stehen. Darüber hinaus berichten Studierende von ihren Erfahrungen. In einem Live-Chat können die eingeloggten Besucher im Anschluss an die Präsentationen ihre Fragen stellen. Ein Informationsschwerpunkt ist an diesem Abend dem Thema „Wege zum Studium ohne allgemeine Hochschulreife“ gewidmet. Durch die Absolvierung von Zusatzprüfungen an der FH Vorarlberg ist es möglich – auf der Basis einer facheinschlägigen beruflichen Qualifikation – Zugangsvoraussetzungen für Studiengänge zu erlangen. Beratung dazu erhalten Interessierte ebenfalls online.

Am Donnerstag, 12. November, ebenfalls von 17 bis 20 Uhr findet der Infoabend@home für die Master-Studiengänge statt.