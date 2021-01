FFP2-Maskenpflicht in den Stadtbussen

Um die Corona-Pandemie weiter einzudämmen, verpflichtet Bayern seine Bürger ab kommenden Montag zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Das hat das Kabinett in München am vergangenen Dienstag beschlossen. Ab Montag gilt somit auch in den Lindauer Stadtbussen eine FFP2-Maskenpflicht, teilen die Stadtwerke mit.

Laut Ministerpräsident Markus Söder dienen die „normalen Community-Masken“ in der Corona-Pandemie dem Schutz der anderen Bürger. FFP2-Masken schützten zusätzlich auch den Träger selbst. Ziel sei es, die Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr und im Handel weiter zu verbessern. Die Stadtbusverantwortlichen bitten daher alle Fahrgäste, sich an die neuen Regeln zu halten und es den Fahrern nicht unnötig schwer zu machen, den Fahrbetrieb reibungslos und möglichst stressfrei aufrechtzuerhalten.