FFP2-Masken und PCR-Tests: Ab dem 8. November gelten in Vorarlberg strengere Regeln

Auch Vorarlberg verzeichnet seit Mitte Oktober einen kontinuierlichen Anstieg der 7-Tage-Inzidenz und liegt derzeit knapp über dem Österreich-Schnitt, teilt die Landesregierung in einer Pressemitteilung mit. Ebenso ist die Zahl der Covid-Infizierten, die in den Vorarlberger Spitälern behandelt werden, angestiegen. Die Lage sei derzeit aber noch bewältigbar. Auf der Intensivstation liegen aktuell fünf Personen – alle ungeimpft, heißt es weiter.

In der Altersgruppe der 15 bis 19-Jährigen liegt die Inzidenz bei 608 – und ist damit mit Abstand am höchsten. Bei allen anderen Gruppen im Vergleich sinkt sie stetig ab. Bei den über 85-Jährigen liegt der Wert bei knapp 150. „Dies korreliert nicht zufällig auch mit den Impfquoten der Altersgruppen. Bei den Jungen haben wir nach wie vor erheblichen Aufholbedarf. Bei den Älteren auf der anderen Seite zeigt sich eindeutig, dass die Impfung wirkt“, erläuterte Sanitätsdirektor Wolfgang Grabher.

FFP2-Maskenpflicht in Vorarlberg ab 8. November

Für Vorarlberg bedeuten die steigenden Zahlen, dass das Tragen der FFP2-Masken im gesamten Handel - nicht nur im Lebensmittelbereich – ab 8. November zur Pflicht wird. „Hier gehen wir im Einklang mit den anderen Bundesländern vor“, betonte Wallner. Im einberufenen Landeskrisenstab am Nachmittag werde man über diese und allenfalls weitere Maßnahmen von Bundesseite diskutieren und die Vorgehensweise koordinieren. Der Landeshauptmann sieht auch darüber hinaus gehende Maßnahmen als möglich an - etwa im Veranstaltungsbereich.

Mehr PCR-Testkapazitäten -Wohnzimmertests bald nicht mehr gültig

Aufgrund des Corona-Stufenplans des Bundes, der bei einer Belegung von 300 Intensivbetten österreichweit Stufe zwei und bei einer Belegung von 400 Betten Stufe drei vorsieht, werden Maßnahmen verschärft. Stufe zwei bedeutet, dass etwa in der Nachtgastronomie eine 2G-Regel, das heißt nur mehr Geimpfte oder Genesene Zutritt haben.

Außerdem sind in Stufe zwei Antigen-Wohnzimmertests nicht mehr als Nachweis für Bereiche mit 3G-Eintrittsregel gültig. Das bedeutet, dass in naher Zukunft die PCR-Testungen stark steigen werden. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher betonte, dass man dieser neuen Situation natürlich Rechnung tragen müsse. „Die PCR-Gurgeltests können ab heute bei den Apotheken des Landes bezogen werden und auch Öffnungszeiten von Landesteststraßen werden ausgeweitet – ab 8. November in Hohenems und Nüziders von 8 bis 20 Uhr.“

3G am Arbeitsplatz und Schulen wieder in Risikostufe 2

Ab Mittwoch, 3. November 2021, gilt an den Vorarlberger Schulen außerdem wieder Risikostufe zwei. Damit werden das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) außerhalb von Klassen- und Gruppenräumen sowie das regelmäßige Testen an den Schulen wiedereingeführt. Keine Testpflicht gilt für all jene im Schulbetrieb, die geimpft beziehungsweise genesen sind.

Schülerinnen und Schüler, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich wieder regelmäßigen Tests unterziehen. Eine Testpflicht besteht ebenso für Lehrer und Verwaltungsmitarbeitende, die weder geimpft noch genesen sind. Zweimal pro Woche muss in der Schule ein Antigen-Test durchgeführt werden, darüber hinaus wöchentlich ein externer PCR-Test.

Impfen: Auffrischung ab sechs Monaten nach der zweiten Dosis

Sowohl Landeshauptmann als auch Gesundheitslandesrätin betonen im Presseschreiben, das Impfen als den wesentlichsten Schlüssel in der Pandemiebekämpfung zu bewerben. Die Angebote mit und ohne Anmeldung seien in Vorarlberg schrittweise ausgebaut worden, sodass es wöchentlich zahlreiche Möglichkeiten gebe, sich impfen zu lassen.