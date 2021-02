Feurwehr: Fettbrand und Wasserschaden

Durch überhitztes Speiseöl ist es am Donnerstag in der Küche eines Wohnhauses im Hochbucher Weg in Lindau zu einem Fettbrand gekommen. Um kurz vor 11.30 Uhr wurden der Löschzug West sowie die hauptamtlichen Kräfte von der Integrierten Leitstelle Allgäu alarmiert, berichtet die Feuerwehr Lindau.

Nachdem die Bewohner des Hauses dichten Rauch aus der Küche bemerkt hatten, versuchten sie, den lodernden Kochtopf eigenständig zu löschen. Ein Nachbar kam zu Hilfe und unterstützte bei den Löschversuchen, welche schließlicherfolgreich waren.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Erdgeschoss stark verraucht. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit Wärmebildkamera und Kleinlöschgerät in die Küche. Parallel wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüfter belüftet. Die Einsatzkräfte brachten den verbrannten Kochtopf ins Freie. Nachdem die Stadtwerke Lindau den Strom in der Küche abgestellt hatten, erfolgte eine Nachkontrolle.

Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Mit im Einsatz war auch eine Streife der Polizei. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Fettbrände grundsätzlich niemals mit Wasser zu löschen sind, Stichwort: Fettexplosion. Der Brand solle sofort über die Notrufnummer 112 gemeldet werden.

Bereits am Mittwoch gegen 9.30 Uhr forderte die Polizei die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Friedrichshafenerstraße an. In einem unbewohnten Mehrfamilienhaus gab es einen Wasserschaden. Zur Abschaltung des Stromnetzes des Hauses sowie der Schließung des Hauptwasserschiebers waren die Lindauer Stadtwerke vor Ort. Aufgrund eines Defekts an einem Wasserboiler, offenbar in Verbindung mit den strengen Minustemperaturen der vergangenen Tage, war es zum Wasseraustritt gekommen. Auch hier war eine Polizeistreife vor Ort.