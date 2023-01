Feuerwerkskörper verletzt Frau

Von einer normalen Silvesternacht spricht die Polizei in Vorarlberg. Normal heißt dabei: Brände, verletzte Personen und Sachbeschädigungen.

In Bludenz und Lauterach kam es laut der Behörde ausgelöst durch Feuerwerksartikel zu Heckenbränden, in St. Gallenkirch gerieten etwa 50 Quadratmeter Wiese in Brand und in Bludenz wurde in einem Garten ein Baum entzündet. In Götzis geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Müllcontainer in Brand. Alle Brände konnten von den freiwilligen Feuerwehren rasch gelöscht werden.

Mann verliert Finger beim Böllern

Mehrere Personen wurden durch unsachgemäße Handhabung von Feuerwerksartikel verletzt und mussten teilweise im Krankenhaus behandelt werden. In Fußach verlor dabei ein Mann einen Finger, als ein Knallkörper in seiner Hand explodierte. Ein achtjähriges Kind im Bezirk Dornbirn griff mit der Hand in brennende Sternspritzer und ein 16-jähriges Mädchen im Montafon verletzte sich durch eine Knallerbse, die neben ihrem Ohr explodierte.

In mehreren Fällen wurden Mülleimer durch Feuerwerksartikel beschädigt. Beschädigt wurden auch ein Stromverteilerkasten in Fußach und ein Kaugummiautomat in Lauterach. In drei Fällen wurden Schreckschusswaffen abgenommen und vorläufige Waffenverbote ausgesprochen.

Polizei sucht Zündler, der Frau verletzt hat

Zu einem besonderen Vorfall war es zudem in Dornbirn gekommen. Hier sucht die Polizei nach Zeugen. Rund hundert Personen hielten sich um Mitternacht am Zanzenberg aufhältig, um sich von der Höhe aus das Feuerwerk in Dornbirn anzusehen. Eine bislang unbekannte Person zündete um Mitternacht einen pyrotechnischen Gegenstand und warf diesen über die dortige abschüssige Wiese, wo sich Personen aufhielten.

Der Feuerwerksartikel traf eine 22-jährige Frau. Diese verletzte sich leicht, die Kleidung wurde beschädigt. Die Frau musste im Krankenhaus Dornbirn behandelt werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, bzw sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dornbiren zu melden.