Feuerwerkskörper explodiert direkt neben einer 13-Jährigen: Schwere Schädigung am Innenohr

Personen, die Zeugen dieses Vorfalls waren und sachdienliche Hinwiese zur Aufklärung der Tat machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382-9100 in Verbindung zu setzen.

Ein 13-jähriges Mädchen ist in der Silvesternacht in der Ludwig-Kick-Straße durch einen Feuerwerkskörper am Ohr verletzt worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, befand sich das Mädchen mit seiner Mutter und anderen Gästen kurz nach Mitternacht in einer Hofeinfahrt eines Hauses in der Ludwig-Kick-Straße, als plötzlich von der gegenüberliegenden Straßenseite ein Feuerwerkskörper in die Hofeinfahrt flog. Dieser prallte dann vom Boden ab und explodierte unmittelbar neben dem rechten Ohr des Mädchens.

Spätfolgen sind nicht ausgeschlossen

Die 13-Jährige erlitt dadurch leichte Verbrennungen am Ohr, und ihr Gehör wurde durch den lauten Knall geschädigt. Nachdem es sich auch am Neujahrstag nicht erholt hatte, suchte die Familie einen HNO-Notdienst auf. Dieser stellte eine schwere Schädigung des Innenohrs fest. Ob Spätfolgen zurückbleiben, konnte nicht abschließend festgestellt werden, so die Polizei weiter.

Wer den Knallkörper abgeschossen hatte, ist bislang unbekannt. Laut Polizei könnte es sich auch um einen kleinen Effektkörper aus einer Abschussbatterie gehandelt haben.