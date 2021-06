Feuerwehrleute im Doppeleinsatz

Unsanft geweckt wurden die Freiwilligen Feuerwehrleute am vergangenen Dienstagmorgen um 6.10 Uhr. Die Brandmeldeanlage in einem Lindauer Industriebetrieb hatte Alarm ausgelöst. Ein Trupp des angerückten Löschfahrzeugs wurde in die Industriehalle zur Kontrolle geschickt. Da dem Bericht der Feuerwehr zufolge weder Feuer noch Rauch festzustellen waren, konnte der Einsatz schon nach rund 20 Minuten abgeschlossen werden und die Beschäftigten ihre Arbeit fortsetzen. Die Polizei war ebenfalls im Einsatz.

Durch die Polizei wurde die hauptamtliche Wachbesatzung dann im Anschluss gegen 11.30 Uhr aus dem Hochbucher Weg angefordert. Ein umgestürzter großer Baum blockierte dort die Fahrbahn. Das Verkehrshindernis wurde unter Einsatz von Motorsäge sowie hydraulischer Seilwinde beseitigt, schreibt die Feuerwehr Linda. Während der Arbeiten wurde die Einsatzstelle durch die Streifenwagenbesatzung abgesichert. Nach rund einer Stunde konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.