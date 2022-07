Feuerwehreinsatz beim Kinderfest: Oberreitnauer Festzug für längere Zeit lahmgelegt

Woher der Rauch aus dem Keller des Freizeitzentrums in Oberreitnau kommt, das war den rund 50 Feuerwehrleuten der Wachen Nord, West und der Hauptwache am Mittwochnachmittag zunächst ein Rätsel. Sie fanden die Quelle nicht.

Ungünstig war außerdem, dass dieser Alarm ausgerechnet zu der Zeit stattfand, als der Festumzug in Oberreitnau gerne gestartet wäre, um auf die Festwiese des Freizeitzentrums zu ziehen und die Kinder zu den Spielen zu lassen.

Kinder müssen warten

So lange aber nicht klar war, was sich da im Gebäude abspielt, musste der Zug warten, insgesamt gut eine Dreiviertelstunde. Des Rätsels Lösung war schließlich nicht im Untergeschoss, sondern im Erdgeschoss versteckt. Dort hatte ein so genanntes unabhängiges Stromversorgungsgerät, zuständig eigentlich nur bei Stromausfall, selbstständig zu schmoren begonnen.

Auf unerklärliche Weise zog der Rauch aber nach unten in den Keller. Das Gerät wurde schließlich nach draußen geschafft und geöffnet. Die Feuerwehrleute wollten feststellen, welche Art von Batterien hier verbaut waren und zu schwelen begonnen hatten. Als alles geklärt war konnte sich der Festumzug doch noch in Bewegung setzen.