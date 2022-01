Feuerwehr wird gerufen, weil Kranker in Wohnung liegt

Weil jemand krank in seiner Wohnung lag und selbst die Türe nicht mehr öffnen konnte, musste die Lindauer Feuerwehr am Donnerstag zu einem Einsatz ausrücken. Dem Kranken konnte dann geholfen werden.

Mensch war in einer hilflosen Lage

Wegen eines medizinischen Notfalls mussten die Einsatzkräfte am Donnerstagfrüh für den Rettungsdienst eine Tür aufsperren. Ein Mensch befand sich in einer Wohnung in der Holdereggenstraße in einer hilflosen Lage. Also die Wohnung geöffnet worden war, konnte derjenige schnell von dem Rettungsdienst versorgt werden. Das teilt die Lindauer Feuerwehr mit.

Weiterer Einsatz wegen einem Aufzug

Am Donnerstagabend, gegen halb zehn wurde der Löschzug West außerdem in den Stadtteil Aeschach alarmiert. Aus einem Aufzug in der Holdereggenstraße ging eine Notrufmeldung ein. Schnell stand fest, dass sich jedoch niemand im Aufzug befand. Der Notruf war offenbar auf einen technischen Defekt zurückzuführen, sodass die angerückten Rettungskräfte rasch wieder abrücken konnten.