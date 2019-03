Feuerwehr und Polizei sperren B31 bei Lindau wegen Sturm

Wegen des starken Winds sind in Lindau und den umliegenden Gemeinden am Rosenmontag mehrere Bäume umgestürzt. Polizei und Feuerwehr sperren derzeit die B31 zwischen der Behelfsausfahrt Schönau und Schönbühl, weil dort weitere Bäume umzufallen drohen.

Bereits am Montagmittag hat der starke Wind einen Baum an der B308 zwischen Schlachters und Sigmarszell zu Boden gedrückt. Die Feuerwehr Sigmarszell beseitigte den Baum und reinigte die Bundesstraße, die dafür kurzzeitig halbseitig gesperrt war.

Bereits am Montagmittag fällt ein Baum auf die B31. (Foto: Christian Flemming)

Am Nachmittag stürzte ein Baum auf die B31. „Das sind Folgeschäden von der Schneelast“, sagt ein Polizeisprecher im Gespräch mit der LZ. Durch die schwere Schneedecke Anfang Januar seien nun viele Bäume geschwächt – und ein leichtes Opfer für den Wind. Auf Höhe Dunkelbuch fallen Bäume fast im Minutentakt einfach um.

„Ein kleiner Baum ist auf die Straße gestürzt, aber mehrere biegen sich schon in Richtung Fahrbahn“, erklärt Lindaus Feuerwehrkommandant Max Witzigmann. Das Problem: Der Baumbestand am Rand der B31 ist nicht sehr dicht. Umso größer sei die Gefahr, dass einzelne Bäume umstürzen. Aus diesem Grund beschlossen Polizei und Feuerwehr am Montagnachmittag, die B31 zwischen der Behelfsausfahrt Schönau und dem Schönbühl zu sperren. Sie leiten die Autos derzeit an der Behelfsausfahrt Schönau von der Bundesstraße ab. So lange, bis sich der Wind wieder beruhigt hat. Witzigmann rät: Grundsätzlich sollte man Waldstücke jetzt meiden.“