Feuerwehr rückt wieder wegen festsitzendem Aufzug an

Weil Personen in einem Aufzug festsaßen, ist am Dienstagabend die Feuerwehr Lindau ausgerückt. Das teilt Stadtbrandmeister Florian Kainz in einem Schreiben mit.

Um kurz nach 22.30 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Allgäu den Löschzug West in die Giebelbachstraße. Wiederholt hat sich dort ein Aufzug festgesetzt, während sich noch Personen im Fahrkorb befanden.

Es war innerhalb absehbarer Zeit nicht mit einem Eintreffen der zuständigen Fachfirma zu rechnen, weshalb die Lindauer Feuerwehr anrücken musste. Die Einsatzkräfte konnten die Aufzugstür mit Spezialwerkzeug öffnen. Nachdem vier Personen aus dem Aufzug befreit waren, rückte die Feuerwehr nach etwa dreißig Minuten wieder ab. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Eine Streife der Lindauer Polizei war auch an der Schadensstelle. Schon in der vergangenen Woche kam es in der Anheggerstraße zu einem ähnlichen Zwischenfall, teilt die Feuerwehr in ihrem Schreiben mit.