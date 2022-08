Feuerwehr rückt mit Motorkettensäge und Muskelkraft an

Die Feuerwehr Lindau ist jüngst wieder mehrfach im Einsatz gewesen. Grund dafür war unter anderem ein Baum, der auf die Straße gefallen war, berichtet die Wehr in einem Presseschreiben.

Am Samstagvormittag um kurz nach halb elf musste der Löschzug Nord in den Dunkelbuchweg ausrücken. Die Straße war durch einen umgestürzten Baum blockiert. Nachdem das Verkehrshindernis mittels Motorkettensäge und Muskelkraft beseitigt wurde, rückten die zwei Fahrzeuge und zehn Kräfte wieder ab. Eine Streife der Lindauer Polizei war auch vor Ort.

Wie die Feuerwehr jetzt berichtet, forderte bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag um 13.38 Uhr der Rettungsdienst die Feuerwehr in die Bürstergasse zur Unterstützung bei einem medizinischen Notfall an. Ein Patient musste mit der Drehleiter schonend aus dem zweiten Obergeschoss zum Rettungswagen abgeleitert werden. Schwierigkeiten bereiteten der Feuerwehr diverses Außenmobiliar auf dem Anfahrtsweg rund um die Einsatzstelle. In dem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Flächen für die Feuerwehr stets freigehalten werden müssen, sodass im Einsatzfall schnellstmöglich Hilfe geleistet werden kann. Nach etwa vierzig Minuten konnte der Patient in den Rettungswagen verbracht und der Einsatz abgeschlossen werden. Im Einsatz war die Hauptamtliche Wachbesatzung.