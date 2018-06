Feuerwehr rettet zwei Menschen

Gleich zweimal ist die Lindauer Feuerwehr am Dienstagnachmittag gemeinsam mit dem Rettungsdienst ausgerückt, um Menschen zu retten. In Bad Schachen war gegen 15 Uhr eine hilflose Person in einer Wohnung gemeldet worden, woraufhin die hauptamtliche Wachbesatzung mit der Drehleiter ausrückte um die Wohnung rasch mittels Sperrwerkzeug zu öffnen. In der Wohnung fanden sie eine hilflose Person vor, die umgehend der Rettungsdienst versorgte.

Knapp 90 Minuten später wurde ein Zug der Hauptwache erneut mit der Drehleiter von einer Notärztin angefordert, die auf der Insel einen akuten medizinischen Notfall hatte, und der Patient nur über das Fenster schonend ins Freie verbracht werden konnte. In Millimeterarbeit war es dem Drehleitermaschinisten möglich den Rettungskorb so zu platzieren, dass der Patient auf diese Weise herausgeholt und dem ebenfalls eingetroffenen Notarzt eines Rettungshubschraubers übergeben werden konnte.