Feuerwehr muss zweimal ausrücken

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag musste die Feuerwehr gleich zweimal ausrücken. Das teilt Jörg Nöser von der Feuerwehr Lindau mit. Gegen 20.30 Uhr musste der Löschzug West in die Giebelbachstraße zu einem Erkundungseinsatz ausrücken. Aus einem Bodenablauf drückte Grundwasser in einen Kellerraum eines Wohnhauses. Die weiteren Beobachtungen ergaben allerdings keine Anzeichen auf weitere Gefahren, sodass die mit zwei Fahrzeugen und 14 Kräften angerückte Feuerwehr nach etwa zwanzig Minuten wieder abrücken konnte.

Zu nächtlicher Stunde, gegen 2.30 Uhr musste der Löschzug West dann erneut ausrücken. Im Ortsteil Hoyren ertönte ein Alarm in einem Technikraum eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner gingen von einem Gasalarm aus und verständigten die Feuerwehr. Schnell war die Feuerwehr vor Ort und führte Messungen durch. Eine gefährliche Gaskonzentration konnte allerdings nicht festgestellt werden. Vielmehr war das akustische Signal auf einen technischen Fehler im Heizraum zurückzuführen. So konnte nach etwa einer halben Stunde Entwarnung gegeben werden und die mit 15 Kräften und drei Fahrzeugen angerückte Feuerwehr den Einsatz abschließen. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort.