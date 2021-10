Feuerwehr muss zu drei Einsätzen ausrücken

Die Löschgruppe Altstadt ist am Montag gegen 18.45 Uhr gemeinsam mit dem Löschzug Hauptwache in die Hundweilerstraße in Lindau zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert worden, teilt die Feuerwehr mit.

Ein Patient musste im dritten Obergeschoss eines Wohnhauses versorgt und anschließend schonend mit der Drehleiter zum Rettungswagen verbracht werden. Nach gut einer halben Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet.

Etwa zweieinhalb Stunden später war die Hilfe der beiden Einheiten erneut erforderlich. In der Fischergasse musste gegen 21.15 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls eine versperrte Türe für den Rettungsdienst geöffnet werden. Der Zutritt zum Objekt war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits hergestellt. Eine Person musste daraufhin durch die Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Nachdem die Rettungswagenbesatzung die Patientenversorgung übernommen hatte, konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Auch eine Streife der Polizei war vor Ort.

Die folgende Nachtruhe der Kräfte des Löschzugs Hauptwache wurde durch einen weiteren Einsatz um kurz vor ein Uhr unterbrochen. Ein technischer Defekt eines Haushaltsgeräts verursachte in einer Wohnung im Exerzierweg einen Schmorbrand woraufhin die in dem Mehrfamilienhaus installierte Warnanlage auslöste. Der Bewohner versuchte den Entstehungsbrand eigenständig zu löschen, was zu einer Verhinderung der Brandausbreitung beigetragen hat. Ein Trupp unter Atemschutz verbrachte die noch glühenden Gegenstände ins Freie, wo sie mittels Kübelspritze schnell abgelöscht waren. Anschließend musste der Brandbereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert werden, um eine weitere Brandgefahr auszuschließen. Parallel erfolgte die Entrauchung der Wohnung durch einen weiteren Trupp mithilfe eines Hochleistungslüfters. Nach etwa einer Stunde konnten die mit zwei Fahrzeugen angerückten Feuerwehrleute den Einsatz beenden und die rauchfreie Wohnung an den Bewohner übergeben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei war ebenso vor Ort.