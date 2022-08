Feuerwehr muss Ladentür mit Gewalt öffnen

Die Einsatzkräfte der Lindauer Feuerwehr ist in der Nacht auf Dienstag um 4.47 Uhr zu einem Einsatz ausgerückt. Eine automatische Brandmeldung aus einem Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz auf der Insel war eingegangen. Das berichtet die Feuerwehr Lindau in einem Schreiben.

Beim Eintreffen des Löschzugs Hauptwache der Löschgruppe Altstadt hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Für die eintreffenden Kräfte war jedoch ein Zugang zum Objekt betroffenen Ladengeschäft nicht möglich. Die Anlagentechnik hatte den Zugang nicht freigegeben, sodass eine Türe gewaltsam geöffnet werden musste. Im Objekt angelangt wurde festgestellt, dass die Meldung von der Sprinkleranlage im Untergeschoss ausgegangen war. Umgehend wurde ein Trupp zur Erkundung in den betroffenen Bereich entsandt. Eine eingehende Kontrolle des Ladens ergab jedoch keine Anzeichen auf ein Brandereignis. Der Brandalarm war offenbar auf einen technischen Defekt der Brandmeldeanlage zurückzuführen.