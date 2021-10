Feuerwehr muss 35-Jährigen aus Auto befreien

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Dienstagabend, gegen 20.10 Uhr, auf der L190 in Frastanz gekommen. Nach Informationen der Polizei fuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer in Richtung Bludenz, als ein offenbar alkoholisierter (0,77 mg/l Atemalkoholgehalt) 35-jähriger Autofahre, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, vor ihm aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Fahrzeuge kollidierten.

Hoher Sachschaden

Der 35-jährige Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr Frastanz aus dem Pkw befreit. Er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in das Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert. Der zweite Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die genaue Schadenssumme hat die Polizei noch nicht bekannt gegeben.