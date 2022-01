In der Dreierstraße auf der Hinteren Insel in Lindau hat am Freitagabend ein Papiercontainer gebrannt.

Wie die Polizei mitteilt, rannten vier Kinder davon, als die Polizeistreife gegen 19.15 Uhr eintraf. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr blieb der Sachschaden bei etwa 50 Euro relativ gering. Die Polizeiinspektion Lindau ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.