Feuerwehr löscht Brand vor Lindaupark

Neben dem Starkregen am Sonntagnachmittag, der zu sechs Einsätzen wegen vollgelaufenen Kellern und Straßen führte, ist die Lindauer Feuerwehr am Wochenende noch öfter ausgerückt. Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr erreichte der erste Alarm die Einsatzkräfte am Samstag gegen 19 Uhr. Der starke Wind warf einen Baum über eine Straße am Schönbühl. Das Verkehrshindernis wurde mittels Kettensäge entfernt und die Straße wieder befahrbar gemacht.

+++ So lief der Feuerwehr-Einsatz wegen des Starkregens +++

Am Sonntagmittag alarmierte die Integrierte Leitstelle Allgäu den Löschzug Hauptwache zu einem Kleinbrand. Unter der Auffahrtsrampe zum Parkdeck des Lindauparks brannten Holz- und Papierabfälle. Ein Zeuge wurde auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Ein Trupp löschte das Feuer und überprüfte im Anschluss, ob glühende Teile in den Abfallcontainer unmittelbar daneben gelangt sind. Unbekannte hatten die Holz- und Papierabfälle offenbar absichtlich angezündet, so die Feuerwehr.