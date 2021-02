Feuerwehr Lindau ist am Wochenende bei vier Einsätzen gefordert

Die Feuerwehr Lindau hat am Wochenende zu vier Einsätzen ausrücken müssen. Wie sie selbst mitteilt, wurde am Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr der Löschzug West in die Lindauer Schöngartenstraße zum Hubschrauberlandeplatz alarmiert. Für die Landung eines Hubschraubers bei Dunkelheit war ein Ausleuchten des Landeplatzes nötig. Die Kräfte unterstützten anschließend bei der schonenden Patientenverlagerung.

Etwa sechs Stunden später alarmierte die Integrierte Leitstelle Allgäu die Lindauer Drehleiter zum Gebäudebrand nach Rothkreuz (die LZ berichtete). Noch während des Brandeinsatzes in Weißensberg forderte der Rettungsdienst gegen 14.20 Uhr eine Drehleiter zur Ableiterung eines Patienten in die Lindauer Achstraße an. Aufgrund der langen Löscharbeiten in Weißensberg hatte der Kommandant bereits eine Wachbereitschaft im Lindauer Stadtgebiet eingerichtet. Hierzu war die Drehleiter der Feuerwehr Lindenberg an der Hauptfeuerwache stationiert, welche diesen Einsatz gemeinsam mit einem Löschfahrzeug der Lindauer Wehr sofort übernehmen konnte. Nach etwa 30 Minuten konnte der Einsatz abgeschlossen werden.

Am Sonntagmittag alarmierte die Leitstelle den Löschzug West zu einer Notfalltüröffnung in die Kirchgasse. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung und konnten auch diesen Einsatz nach gut 30 Minuten abschließen. Im Einsatz waren insgesamz zwölf Einsatzfahrzeuge und 77 Feuerwehrangehörige.