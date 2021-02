Feuerwehr hilft einem sportlichem Polizist zu einem Mini-Fenster in eine Wohnung

Bei einem Kaminbrand und bei medizinischen Notfällen war die Lindauer Feuerwehr in den vergangenen Tagen aktiv.

43 Mal musste die Feuerwehr im vergangenen Jahr Wohnungen öffnen. Dass bei solchen Einsätzen oft Teamarbeit mit Polizei und Rettungsdienst gefragt ist, wurde am Montag in Streitelsfingen deutlich. Jemand war in einer Wohnung gestürzt und konnte die Tür für den Rettungsdienst nicht öffnen. Die Feuerwehr brachte eine Multifunktionsleiter in Stellung, damit ein athletisch geübter Polizeibeamter durch ein kleines Fenster in die Wohnung schlüpfen konnte. Gleichzeitig brachte jemand einen Wohnungsschlüssel, sodass dem Rettungsdienst der bequemere Weg offenstand.

Bereits am Sonntag brauchte der Rettungsdienst in Aeschach Hilfe bei einem medizinischen Notfall: Mit der Drehleiter holte die Wehr einen Patienten schonend aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Am Samstag wurden Löschzüge in die Hundweilerstraße gerufen, weil Nachbarn Flammenschläge aus dem Kamin eines Mehrfamilienhauses bemerkt hatten. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang starker Rauch aus dem Kamin. Allerdings gab es in dem Gebäude keine Anhaltspunkte für Brandgefahr. Der Kaminkehrer überprüfte die Heizung, sodass die Wehr rasch einrücken konnte.