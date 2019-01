Feuerwehr errichtet Ölsperre im Wasserburger Hafen

Kurz nach dem Narrensprung am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ist die Wasserburger Feuerwehr zu einem Öleinsatz an den Hafen auf der Halbinsel gerufen worden. Starker Dieselgeruch und ein größerer Ölfilm auf dem Wasser waren der Grund für die Alarmierung, wie eine Erkundung durch den Einsatzleiter, Kommandant Christian Schorer, ergab. Die Ursache war bislang unbekannt.

Nach Rücksprache mit der Wasserschutzpolizei wurde die Ölsperre der Wasserburger Feuerwehr sowie ein Schlauchboot der Lindauer Feuerwehrkameraden nachalarmiert. Letzteres übernahm die Wasserburger Ölsperre im Hafenbecken und legte diese um die Fischermole, denn dort war der Ölfilm am stärksten. So wurde das Öl eingegrenzt und, sollte weiteres Öl austreten oder in den See fließen, wurde dies durch die Ölsperre an der Ausbreitung gehindert, informierte Christian Schorer. So war der Schutz des Trinkwasserspeichers Bodensee vor einer Verschmutzung gewährleistet.

Am Sonntag sollte die Lage durch Wasserschutzpolizei und Feuerwehr vor Ort neu beurteilt und gegebenenfalls sollten weitere Maßnahmen getroffen werden. Das Wasserwirtschaftsamt wurde noch am Samstagabend verständigt. Die weiteren Ermittlungen zum Verursacher und der Schadenshöhe liegen in der Hand der Wasserschutzpolizei.

Die drei Fahrzeuge der Wasserburger Feuerwehr mit 13 Mann, die fünf Lindauer Kameraden mit zwei Fahrzeugen, die Wasserschutzpolizei und die Polizeistreife konnten nach rund zwei Stunden vorerst abrücken.