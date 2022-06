Feueralarm in Hotel und Gewitter beschäftigen die Feuerwehr

Die Feuerwehr Lindau ist rund um Fronleichnam zu insgesamt fünf Einsätzen gerufen worden – darunter auch ein vermeintlicher Brand in einem Hotel. Davon berichtet die Wehr in einem Presseschreiben.

Um kurz vor ein Uhr mussten die Löschgruppe Altstadt und eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ausrücken. Gäste eines Hotels in der Fischergasse wurden durch eine Brandwarnanlage unsanft geweckt. Ein Gast setzte daraufhin den Notruf ab. Er und weitere Hotelgäste begaben sich ins Freie und erwarteten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Außenbereich des Gebäudes auf Anzeichen eines Brandes. Parallel ging ein weiterer Trupp zur Erkundung in die zugänglichen Räume vor. Da der Alarm jedoch durch eine interne Brandwarnanlage ausgelöst wurde, war eine Lokalisierung der Auslösestelle nicht ohne weiteres möglich. Bei der Ersterkundung waren weder Feuer noch Rauch festzustellen, weshalb die Betreiberin des Hotels telefonisch zur Einsatzstelle angefordert wurde. Nach Eintreffen der Verantwortlichen wurden die Innenräume des Auslösungsbereichs auf Brandgefahr kontrolliert. Da sich auch bei der weiteren Kontrolle keine Auffälligkeiten ergaben, konnte das Objekt nach rund 40 Minuten an die Betreiberin übergeben werden. Gäste und Einsatzkräfte konnten dann die Nachtruhe fortsetzen. Eine Streife der Polizei war ebenso vor Ort.

Bereits am Donnerstagnachmittag musste die Lindauer Feuerwehr drei gewitterbedingte Einsätze abarbeiten. In der Maximilianstraße drückte Wasser aus einem Regenwassereinlauf und drohte in Häuser zu laufen. Das aufgestaute Regenwasser konnte aber nach Eintreffen der Feuerwehr und nachlassendem Schauer schnell abfließen, nachdem der Einlauf vom Schmutz befreit worden war.

Knapp zehn Minuten nach der ersten Alarmierung, noch während des laufenden Einsatzes in der Maximilianstraße, ging eine Meldung über einen Wassereintritt in einem Ladengeschäft sowie einen Aufzugsschacht ein. Ein Löschfahrzeug übernahm den Einsatz in der Ludwigstraße. Mit einer Tauchpumpe und einem Wassersauger wurde das Regenwasser abgepumpt, nachdem der Fahrstuhl stromlos geschaltet wurde. Etwa eine Stunde waren die Kräfte hier im Einsatz.

Noch bevor der Einsatz abgeschlossen war, rief die Integrierte Leitstelle die Einsatzkräfte erneut. Am Marktplatz drohte ein Sonnenschirm, welcher sich auf einer Dachterrasse befand, auf die Straße herunterzufallen. Dieser war offenbar durch die Windböen über ein Geländer geflogen und hing nun gefährlich am Dach fest. Zehn Minuten später war die Gefahr gebannt und somit auch dieser Einsatz abgeschlossen.

Auch am Donnerstagvormittag war die Lindauer Feuerwehr unterwegs. Um kurz vor elf Uhr rief ein Passant die Feuerwehr wegen eines glimmenden Baumstamms im Lindenhofweg. Passanten hatten bereits eigenständig erste Löschmaßnahmen unternommen. Eine Gruppe des herbeigerufenen Löschzugs West löschte mittels eines Kleinlöschgeräts die Glutnester ab und kontrollierte den Brandbereich abschließend mit einer Wärmebildkamera. Nach einer halben Stunde war der Einsatz abgeschlossen. Auch bei diesem Einsatz war eine Streife der Polizei vor Ort.