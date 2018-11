Feuer in Reutin: Brandursache steht fest

Wie die Polizei berichtet, steht die Ursache des Brands, der sich am Mittwochnachmittag in einem Brennholzschuppen in Reutin ereignet hat, fest.

Der Besitzer des Stadels hatte heiße Asche unsachgemäß entsorgt, indem er diese in einen Plastikeimer geleert hatte. Das Gefäß entflammte sich kurze Zeit später. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Wohngebäude verhindern. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei beziffert den Brandschaden auf deutlich über 50 000 Euro.