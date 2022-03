Feuer im Papiercontainer verursacht 5000 Euro Schaden

Aus noch ungeklärten Gründen ist am Samstagabend gegen 21.15 Uhr auf der Lindauer Insel am Segelhafen ein Altpapiercontainer in Brand geraten. Laut Polizei verursachte das Feuer einen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Die Lindauer Feuerwehr konnte den Brand löschen. Weil der Container an der Rückseite eines Holzgebäude des Römerbades steht, bestand die Gefahr, dass das Feuer auf das Häuschen übergreift. 15 Einsatzkräfte waren vor Ort, während 25 weitere mit ihren Fahrzeugen in Bereitschaft am Inseleingang und vor der Inselhalle warteten.

Badehäuschen wird nicht beschädigt

Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten sie das Badehäuschen. Wie sich zeigte, wurde es aber nicht beschädigt, im Gegensatz zum Container. Da bei diesem eine Klappe geöffnet werden muss, um dort Altpapier einzufüllen, ist die Möglichkeit einer versehentlich hineingeworfenen Zigarette als Brandursache eher gering.