Fettbrand im Pestalozziring ruft Wehr auf den Plan

Die Lindauer Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in den Pestalozziring ausgerückt. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss wurde ein Fettbrand gemeldet, wie die Feuerwehr schreibt. Zuvor nahm ein Bauarbeiter einer nebengelegenen Baustelle Hilferufe aus dem Mehrfamilienhaus wahr und rief schließlich den Notruf.

Der Löschzug Hauptwache eilte gemeinsam mit der hauptamtlichen Wachbesatzung zur Schadensstelle. Beim Eintreffen der Kräfte war der Brand aber bereits gelöscht. „Durch das vorbildliche Eingreifen einer Nachbarin mit einer Löschdecke konnte ein größeres Brandereignis ausgeschlossen werden“, heißt es in einer Mitteilung von Stadtbrandmeister Florian Kainz.

Die Feuerwehr kontrollierte die verbrannten Gegenstände sowie den Küchenherd mit einer Wärmebildkamera und betreute bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Bewohnerin.

Nach erfolgter natürlicher Belüftung sowie Endkontrolle durch die Einsatzkräfte konnte die Feuerwehr nach einer Dreiviertelstunde wieder abrücken. Im Einsatz war auch eine Streife der Lindauer Polizei.

Die Feuerwehr weißt darauf hin, dass Fettbrände niemals mit Wasser abgelöscht werden sollten. Das Abdecken mit einem Deckel oder einer Löschdecke sei hierbei die sicherste und schnellste Löschmethode.