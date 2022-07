Feststeckende Aufzüge und medizinische Notfälle halten Feuerwehr auf Trab

Die Lindauer Feuerwehr hatte in den vergangenen Tagen mehrere Einsätze zu bewältigen. Ein Überblick.

Am Mittwoch gegen 0.30 Uhr, rückte die Wehr nach Unterreitnau aus. Mit der Drehleiter musste ein Patient zum Rettungwagen gebracht werden. Gegen 15.45 Uhr musste die Wehr am Mittwoch in der Fischergasse eine Person in einem feststeckenden Aufzug befreien.

Im Herbergsweg schlug am Dienstag um 14.19 Uhr die Brandmeldeanlage der Jugendherberge Alarm. Da ein Rauchmelder im Eingangsbereich des belegten Beherbergungsbetriebes ausgelöst hatte, konnte schnell ausgeschlossen werden, dass es brannte, schreibt die Feuerwehr. Die Anlage wurde nach knapp 15 Minuten zurückgestellt und die Einsatzstelle dem Betreiber übergeben.

Bereits am Montag um 18.13 Uhr wurde der Löschzug West zum Schloss Moos alarmiert. Eine Person wollte den Aufzug benutzen, als dieser stecken blieb. Innerhalb absehbarer Zeit war nicht mit einem Eintreffen der zuständigen Fachfirma zu rechnen, weshalb die Feuerwehr ausrücken musste. Schnell konnte die Aufzugstür geöffnet werden und die eingeschlossene Person den Fahrkorb wohlbehalten verlassen.

Etwa vier Stunden zuvor wurde die Wehr in die Lugeckstraße gerufen. Ein Bürger meldete einen hilflosen Mauersegler, der sich im Dachfirst verklemmt hatte. Mithilfe der Drehleiter wurde das Kleintier gerettet.

Auch am Sonntagmorgen war die Hilfe der Drehleiter gefragt. Der Löschzug Hauptwache rückte gegen 8.30 Uhr in den Stadtteil Rickenbach aus. Auf Anforderung des Rettungsdienstes musste eine Person schonend aus dem ersten Obergeschoss eines Hauses zum Rettungswagen gebracht werden. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst.