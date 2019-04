Festspielhaus zeigt kubanisches Tanzmusical

Feurige Tänze zu pulsierenden Rhythmen, temperamentvolle Sänger, eine Live-Band: Am Montag, 29. April, bringt das Bregenzer Festspielhaus eine Show auf die Bühne, die das Publikum mitten in die Karibik entführt: „Soy de Cuba“, übersetzt „Ich komme aus Kuba“.

Das Tanzmusical „Soy de Cuba“ führt auf eine Reise ins Herz der Insel. Es geht um die bewegende Liebesgeschichte der jungen Ayala und ihren Weg aus Viñales, ihrem ländlichen Zuhause im Westen Kubas, nach Havanna.

Bei Filmaufnahmen auf einer Großleinwand tauchen die Zuschauer ins pulsierende Leben der Hauptstadt ein, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dort will Ayala ihr Glück als Tänzerin versuchen. Schnell lernt sie jedoch die Schattenseiten einer Welt kennen, in der Intrigen, Eifersucht und Rivalität an der Tagesordnung sind. Doch sie gibt nicht auf: Sie will sich als Tänzerin beweisen und obendrein das Herz ihrer großen Liebe erobern.

Die eingängigen Nummern sind eigens für das Tanzmusical entstanden und stammen aus der Feder der kubanischen Musik-Legende Rembert Egues. Vor über 50 Jahren begann er eine Karriere mit der Gruppe Sonorama 6 und arbeitete mit namhaften Orchestern in Kuba und den USA zusammen, heißt es in der Pressemittilung. Auch bei „Soy de Cuba“ lässt er es sich nicht nehmen, mit dem Ensemble als musikalischer Leiter am Klavier auf der Bühne zu stehen.