Festivalstimmung auf dem ersten Streetfood Market in Lindau

Lindaus Veranstaltungskalender ist um eine Attraktion reicher: Der erste Streetfood Market hat drei Tage lang – bei Sonnenschein – den Therese-von-Bayern-Platz zwischen Inselhalle und Parkhaus zum Mekka der internationalen Straßenküche gemacht.

Schon auf dem oberen Deck des Parkhauses duftet es verführerisch. Ohne dass die Nase genau abschätzen kann, nach was genau. Also schnell runter und rein ins kulinarische Vergnügen. Reggae-Musik erklingt. Zitronenbäumchen, Liegestühle, Sitzmöbel – das schaut schon mal alles sehr gemütlich aus und verströmt entspanntes Festivalgefühl. Der Blick geht weiter über die zum Teil sehr originellen Foodtrucks, in denen eifrig gekocht und gebrutzelt wird. Am Grill, am Wok und an der Pfanne.

Bei diesem Festival gibt das Essen den Ton an

Die kulinarische Weltreise darf also beginnen. Da gibt es Steaks, fünfzehn Stunden gegartes Pulled Pork, Burritos, Tacos, Tortillas mit viel frischem Salat gefüllt, Sandwiches, mit und ohne Fleisch, aber immer mit Liebe und von Hand gemacht. In Pappschälchen wird allerlei Obst gegrillt oder frisch, mit Schokolade, Zimt und Puderzucker angeboten. Oder Crêpes in allen nur möglichen Variationen. Bei Frau Knolle gibt es alles rund um die Kartoffel und um die Süßkartoffel und dazu Chickenwings. Die Gerichte heißen Bella Italia oder Hüttengaudi. Döner wollen probiert werden und gewaltige Beef Burger aus der Burger Boutique, die vor Saftigkeit nur so triefen, mit Dijon Soße, Rucola und Röstzwiebeln.

Marika und Manfred Eicher aus Nenzing beißen gerade in einen hinein und bestätigen sich mit vollem Mund gegenseitig „voll lecker!“ Sie erzählen, dass sie schon öfter auf Streetfood-Festivals waren und große Fans davon sind, weil sie die kulinarische Vielfalt sehr schätzen und die Stimmung so locker sei. „Das ist wie ein Musik-Festival, nur dass das Essen den Ton angibt, oder wie Kino. „Gaumenkino“, philosophiert Marika und lacht über ihren Einfall. Was ihr besonders gut gefällt: Die Vielfalt unterschiedlichster Esskulturen der Welt spiegle sich in den Gerichten wieder. An den Biertischen haben es sich ganze Familien in der Sonne gemütlich gemacht. „Wir kochen dieses Wochenende nicht. Wir gehen jeden Tag hier her zum Essen“, erzählt Andrea Ludwig. Sie sei mit ihren Töchtern und Schwiegersöhnen übers Wochenende in Lindau in einer Ferienwohnung und in der bleibe die Küche kalt. „Das passt uns perfekt ins Programm“, sagt sie und verspeist Fisch aus Italien.

Weiter geht die kulinarische Reise zu Holländischen Poffertjes – also kleine Pfannkuchen, mit Nuss-Nougat-Creme, verschiedenen Soßen oder Zucker. Zu selber gemachten Eistees oder Limonade. Und Baumkuchen mit Frozen Yoghurt. Ein riesiges Gerät. Eine echte Sensation, mit Erdbeeren und Schokosoße obendrauf. Ein einziger wirkt in der Hand wie eine Familienportion. Svetlana und Marica haben sich jede an einen davon gewagt. „Uns gefällt der Streetfood Market sehr. Er hat ein tolles Angebot, viel was wir probieren wollen, und eine schöne Stimmung“, sagen sie. Zu mehr Plauderei haben sie jetzt keine Zeit, denn sonst schmilzt ihnen der Frozen Yoghurt davon. Etwa 30 Standbetreiber sind es, die mit rund hundert internationalen Gerichten aus Italien, Ungarn, Thailand, den Niederlanden, Großbritannien, Deutschlan ihre Version von Gaumenfreuden via „schnelles Essen“ präsentieren. „Wir machen Streetfood aus Leidenschaft“, sagt Sebastian, einer der Streetfood-Artisten und reicht einen frischen heißen Burger aus der Burger-Boutique heraus. Der Anspruch sei höher wie früher. Streetfood, also Essen auf die Hand, im Vorbeigehen, auf der Straße, das sind nicht mehr nur Pommes rot-weiß in der Papiertüte oder Currywurst oder Döner.

Kochkunst in mobilen Garküchen

Und nach einer Runde über den Streetfood Market kann man ihm nur zustimmen: Es ist eine erstaunliche kulinarische Vielfalt, mit viel Kreativität, die mit Liebe zum Detail in den mobilen Garküchen zubereitet wird. Vor den Augen der Kunden frisch gekocht, was ja immer eine Herausforderung sei. Streetfood, das sei inzwischen ein richtiger Boom.