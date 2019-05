Fest und Feier auf See: Jugendliche erleben Gottesdienst an Bord

„Luv ahoi!“ Unter diesem Motto hat die Jugendkirche Luv Junge Kirche Lindau am Freitag, 10. Mai, zu einem Jugendgottesdienst auf dem Bodensee eingeladen. Mehr als 130 junge Menschen und Gäste wurden um 18 Uhr auf der Wiese hinter der Spielbank von Diakon Tobias Bernhard begrüßt. Nach einem ersten Lied der Luv-Band an Bord der „Bayern“ setzten sich die Besucher ausgeteilte Kopfhörer auf: Alle Gäste waren eingeladen, eine halbe Stunde den Impulsen der Jugendlichen zu lauschen und über den „Kurs des Lebens“ nachzudenken, heißt es in einer Mitteilung der Jugendkirche. „Es ist cool während der Predigt nicht nur die Innenwände der Kirche oder den Hinterkopf seines Vordermanns zu sehen, sondern seinen Blick über den See und die Berge schweifen zu lassen. Dank der Kopfhörer konnte man vom lauten Alltag Abstand nehmen und entspannt zuhören“, sagte ein Jugendlicher. Zum Abschluss des Gottesdienstes sprach Regionalbischof Axel Piper, der aus Augsburg angereist war, den Segen und sagte zu den Jugendlichen: „Gott geht mit uns durch die Tiefen und Höhen unseres Lebens.“ Anschließend wurde auf Deck die „Silent Disco“ weitergefeiert: Jugendliche konnten zwischen zwei Musikkanälen wählen und den Blick auf Berge und den See genießen. Das Projekt „Jugendgottesdienst auf See“ ist das erste seiner Art.